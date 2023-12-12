Встреча Зеленского со спикером Палаты представителей. Джонсон высказался о финансировании

После встречи с Зеленским спикер Палаты представителей Джонсон, вероятно, не изменил своей позиции относительно дополнительного финансирования для ВСУ

Владимир Зеленский и Майк Джонсон (Фото – ОП)

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США впервые провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, сообщили в Офисе президента. Джонсон после встречи заявил в комментарии журналистам, что американцы на стороне Украины, однако дал понять, что позиция по одобрению дополнительного финансирования для Украины пока что остается неизменной.

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Зеленский отметил важность продления американской поддержки и дополнительных ассигнований для помощи Украине на 2024 год.

Он подчеркнул, что Украина "чрезвычайно ответственно" относится к военной и финансовой помощи США, а в Верховной Раде работает соответствующая комиссия, осуществляющая мониторинг использования военной помощи. Также идет сотрудничество Украины с представителями американских институтов, отвечающих за оказание помощи.

"Я только что провел хорошую встречу с президентом Зеленским. Я подтвердил ему, что мы выступаем на его стороне и против жестокого вторжения Путина", – сказал Джонсон после встречи.

Он подчеркнул, что сразу после своего назначения на должность спикера Палаты представителей он обратился в Белый дом с призывом предоставить "четкое видение стратегии по Украине".

"Нам нужно четко сформулировать стратегию, чтобы позволить Украине одержать победу. До сих пор их ответы были недостаточными. Они не дали нам ясности в деталях, о чем мы снова и снова обращаемся с запросами", – сказал он.

Зеленский уже провел встречу с сенаторами США. Лидер демократов Шумер заявил, что президент Украины четко дал понять, какая помощь ему нужна.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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