Жодні заяви Зеленського не змінять ситуацію у Конгресі навколо допомоги Україні – сенатор

Президент Зеленський напередодні заявив, що лише Путін та його оточення надихаються дебатами навколо військової допомоги Україні у Конгресі США

Джеймс Ленкфорд (Фото: ЕРА, Greg Nash)

Сенатор і провідний перемовник Республіканської партії у питаннях допомоги Україні та захисту кордонів США Джеймс Ленкфорд заявив, що жодна із промов президента Володимира Зеленського до американських законодавців не змінить вимог республіканців до Конгресу. Його цитує CNN.

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Сенатора запитали, чи готовий він почекати з питанням щодо безпеки кордонів з Мексикою до наступного року, якщо/коли Зеленський закликатиме Конгрес негайно схвалити допомогу Україні.

Ленкфорд відповів категорично: "Ні, ні".

Минулого тижня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США можуть гарантувати надання Україні військової підтримки ще на кілька тижнів, а після – закінчаться можливості.

Вчора Зеленський заявив, що не засмучений через паузу у допомозі від американських союзників, оскільки він ще "не програв цю битву".

Сьогодні під час звернення до Національного університету у Вашингтоні він наголосив, що лише російський диктатор Володимир Путін та його оточення надихаються дебатами навколо військової допомоги Україні у Конгресі США.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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