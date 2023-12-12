Никакие слова Зеленского не изменят ситуацию в Конгрессе вокруг помощи Украине – сенатор

Президент Зеленский накануне заявил, что только Путин и его окружение вдохновляются дебатами вокруг военной помощи в Конгрессе США

Джеймс Лэнкфорд (Фото: ЕРА, Greg Nash)

Сенатор и ведущий переговорщик Республиканской партии по вопросам помощи Украине и защиты границ США Джеймс Лэнкфорд заявил, что ни одна из речей президента Владимира Зеленского к американским законодателям не изменит требований республиканцев к Конгрессу. Его цитирует CNN.

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Сенатора спросили, готов ли он подождать с вопросом безопасности границ с Мексикой до следующего года, если Зеленский будет призывать Конгресс немедленно одобрить помощь Украине.

Лэнкфорд ответил категорически: "Нет, нет".

На прошлой неделе координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США могут гарантировать предоставление Украине военной поддержки еще на несколько недель, а после – закончатся возможности.

Вчера Зеленский заявил, что не расстроен из-за паузы в помощи от американских союзников, поскольку он еще "не проиграл эту битву".

Сегодня во время обращения к Национальному университету в Вашингтоне он отметил, что только российский диктатор Владимир Путин и его окружение вдохновляются дебатами вокруг военной помощи Украине в Конгрессе США.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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