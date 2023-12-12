Никакие слова Зеленского не изменят ситуацию в Конгрессе вокруг помощи Украине – сенатор
Сенатор и ведущий переговорщик Республиканской партии по вопросам помощи Украине и защиты границ США Джеймс Лэнкфорд заявил, что ни одна из речей президента Владимира Зеленского к американским законодателям не изменит требований республиканцев к Конгрессу. Его цитирует CNN.
Сенатора спросили, готов ли он подождать с вопросом безопасности границ с Мексикой до следующего года, если Зеленский будет призывать Конгресс немедленно одобрить помощь Украине.
Лэнкфорд ответил категорически: "Нет, нет".
На прошлой неделе координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США могут гарантировать предоставление Украине военной поддержки еще на несколько недель, а после – закончатся возможности.
Вчера Зеленский заявил, что не расстроен из-за паузы в помощи от американских союзников, поскольку он еще "не проиграл эту битву".
Сегодня во время обращения к Национальному университету в Вашингтоне он отметил, что только российский диктатор Владимир Путин и его окружение вдохновляются дебатами вокруг военной помощи Украине в Конгрессе США.
- 6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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