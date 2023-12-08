У Байдена кажуть, що зможуть допомагати Україні ще кілька тижнів, далі – можливостей не буде

Представник адміністрації президента США Джон Кірбі підтвердив, що Білий дім готовий йти на компроміси з республіканцями заради допомоги Україні

Джон Кірбі (Фото: ЕРА/ Ting Shen)

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив на брифінгу, що Сполучені Штати можуть гарантувати надання Україні військової підтримки ще на кілька тижнів. За його словами, це "викликає стурбованість".

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"У нас є ще кілька тижнів, а потім в нас "закінчуються можливості", коли мова заходить про допомогу Україні", – сказав він.

За словами Кірбі, у Конгресі існує "сильна двопартійна підтримка, однак є маленька група республіканців, які хочуть тримати всіх у заручниках для підтримки досить екстремальної прикордонної політики".

Кірбі також підтвердив, що Білий Дім готовий до переговорів із республіканцями для продовження фінансування. Про це раніше повідомляли журналісти Reuters.

Днями США оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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