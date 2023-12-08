Білий дім готовий до компромісів з республіканцями заради допомоги Україні – Reuters

Речник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес сказав, що Байден відкритий для компромісу у питанні посилення безпеки кордонів

Джо Байден (Фото: ЕРА/ YURI GRIPAS)

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення безпеки кордону із Мексикою, щоб отримати голоси республіканців для ухвалення пакета допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями.

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Співрозмовник журналістів заявив, що Білий дім підтримає стандарти первинної перевірки для надання притулку мігрантам.

Крім того, каже джерело, адміністрація Байдена розглядає й певну форму положення про "безпечну третю країну", яке дозволить Сполученим Штатам відмовляти в притулку мігрантам, які проходять через іншу країну шляхом до США.

Іншим можливим пунктом домовленості може бути розширення процесу швидкої депортації. Вона буде діяти по всій країні, а не на кордоні.

За словами джерела, двопартійна група сенаторів, які намагаються досягти згоди, також обговорюють кількісне обмеження запитів на надання притулку. Позиція адміністрації Байдена щодо такого обмеження залишається незрозумілою.

Палата представників та Сенат мають завершити роботу до 14 грудня.

Речник Білого дому Анджело Фернандес Ернандес сказав, що Байден відкритий для компромісу.

Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.

Президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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