Белый дом готов к компромиссам с республиканцами ради помощи Украине – Reuters
Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на компромиссы по ужесточению безопасности границы с Мексикой, чтобы получить голоса республиканцев для принятия пакета помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.
Собеседник журналистов заявил, что Белый дом поддержит стандарты первоначальной проверки для предоставления убежища мигрантам.
Кроме того, говорит источник, администрация Байдена рассматривает и определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которое позволит Соединенным Штатам отказывать в убежище мигрантам, проходящим через другую страну по пути в США.
Другим возможным пунктом договоренности может быть расширение процесса быстрой депортации. Она будет действовать по всей стране, а не на границе.
По словам источника, двухпартийная группа сенаторов, пытающихся достичь согласия, также обсуждают количественное ограничение запросов на предоставление убежища. Позиция администрации Байдена по поводу такого ограничения остается непонятной.
Палата представителей и Сенат должны завершить работу до 14 декабря.
Спикер Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес сказал, что Байден открыт для компромисса.
- Штаты объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.
- Президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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