Белый дом готов к компромиссам с республиканцами ради помощи Украине – Reuters

Представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес сказал, что Байден открыт для компромисса в вопросе усиления безопасности границ

Джо Байден (Фото: ЕРА/ YURI GRIPAS)

Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на компромиссы по ужесточению безопасности границы с Мексикой, чтобы получить голоса республиканцев для принятия пакета помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

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Собеседник журналистов заявил, что Белый дом поддержит стандарты первоначальной проверки для предоставления убежища мигрантам.

Кроме того, говорит источник, администрация Байдена рассматривает и определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которое позволит Соединенным Штатам отказывать в убежище мигрантам, проходящим через другую страну по пути в США.

Другим возможным пунктом договоренности может быть расширение процесса быстрой депортации. Она будет действовать по всей стране, а не на границе.

По словам источника, двухпартийная группа сенаторов, пытающихся достичь согласия, также обсуждают количественное ограничение запросов на предоставление убежища. Позиция администрации Байдена по поводу такого ограничения остается непонятной.

Палата представителей и Сенат должны завершить работу до 14 декабря.

Спикер Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес сказал, что Байден открыт для компромисса.

Штаты объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.

Президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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