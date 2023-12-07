Байден: Конгрес влаштував політичний шантаж довкола України. Балансуємо на межі війни

Байден заявив, що "ставки надто високі, а наслідки надто значні для політичного балансування на межі війни"

Джо Байден (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден звинуватив Республіканську партію у політичному шантажі навколо допомоги Україні. Про це він написав у X (Twitter) після того, як Сенат проголосував проти припинення дебатів навколо законопроекту про підтримку Києва.

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За його словами, республіканці у Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо вони не зможуть просунути свою партійну політику щодо південного кордону США.

"Це політичний шантаж у чистому вигляді. Ставки надто високі, а наслідки надто значні для політичного балансування на межі війни", – заявив Байден.

Раніше на останньому засіданні Сенат не підтримав припинення дебатів навколо законопроекту про допомогу Україні – 49 республіканців, один незалежний сенатор і лідер демократів Чак Шумер проголосували проти. Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це є частина внутрішньополітичного процесу в США.

Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.

Президент США Байден сьогодні звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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