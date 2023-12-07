Байден: Конгрес влаштував політичний шантаж довкола України. Балансуємо на межі війни
Президент США Джо Байден звинуватив Республіканську партію у політичному шантажі навколо допомоги Україні. Про це він написав у X (Twitter) після того, як Сенат проголосував проти припинення дебатів навколо законопроекту про підтримку Києва.
За його словами, республіканці у Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо вони не зможуть просунути свою партійну політику щодо південного кордону США.
"Це політичний шантаж у чистому вигляді. Ставки надто високі, а наслідки надто значні для політичного балансування на межі війни", – заявив Байден.
Раніше на останньому засіданні Сенат не підтримав припинення дебатів навколо законопроекту про допомогу Україні – 49 республіканців, один незалежний сенатор і лідер демократів Чак Шумер проголосували проти. Посол України Оксана Маркарова запевнила, що це є частина внутрішньополітичного процесу в США.
- Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. У пакеті – ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.
- Президент США Байден сьогодні звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
- У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.
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