Байден: Конгресс устроил политический шантаж вокруг Украины. Балансируем на грани войны

Байден заявил, что "ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политического балансирования на грани войны"

Джо Байден (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Джо Байден обвинил Республиканскую партию в политическом шантаже вокруг помощи Украине. Об этом он написал в X (Twitter) после того, как Сенат проголосовал против прекращения дебатов вокруг законопроекта о поддержке Киева.

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По его словам, республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если они не смогут продвинуть свою партийную политику по южной границе США.

"Это политический шантаж в чистом виде. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политического балансирования на грани войны", — заявил Байден.

Ранее на последнем заседании Сенат не поддержал прекращение дебатов вокруг законопроекта о помощи Украине — 49 республиканцев, один независимый сенатор и лидер демократов Чак Шумер проголосовали против. Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это часть внутриполитического процесса в США.