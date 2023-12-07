Байден: Конгресс устроил политический шантаж вокруг Украины. Балансируем на грани войны
Президент США Джо Байден обвинил Республиканскую партию в политическом шантаже вокруг помощи Украине. Об этом он написал в X (Twitter) после того, как Сенат проголосовал против прекращения дебатов вокруг законопроекта о поддержке Киева.
По его словам, республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если они не смогут продвинуть свою партийную политику по южной границе США.
"Это политический шантаж в чистом виде. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политического балансирования на грани войны", — заявил Байден.
Ранее на последнем заседании Сенат не поддержал прекращение дебатов вокруг законопроекта о помощи Украине — 49 республиканцев, один независимый сенатор и лидер демократов Чак Шумер проголосовали против. Посол Украины Оксана Маркарова заверила, что это часть внутриполитического процесса в США.
- Штаты объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.
- Президент США Байден сегодня обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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