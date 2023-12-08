Белый дом: США смогут помогать Украине еще несколько недель, потом – возможностей не будет

Представитель администрации президента США Джон Кирби подтвердил, что Белый дом готов идти на компромиссы с республиканцами для помощи Украине

Джон Кирби (Фото: ЕРА/Ting Shen)

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что США могут гарантировать оказание Украине военной поддержки еще на несколько недель. По его словам, это "вызывает обеспокоенность".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"У нас есть еще несколько недель, а потом у нас "заканчиваются возможности", когда речь заходит о помощи Украине", – сказал он.

По словам Кирби, в Конгрессе существует "сильная двухпартийная поддержка, однако есть маленькая группа республиканцев, желающих держать всех в заложниках для поддержки достаточно экстремальной пограничной политики".

Кирби также подтвердил, что Белый Дом готов к переговорам с республиканцами по продолжению финансирования. Об этом ранее сообщали журналисты Reuters.

На днях США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм снаряды и прочее.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

Читайте также: Есть три вещи для защиты энергетики Украины. Нужно дополнительное финансирование для этого – Кирби