Є три речі для захисту енергетики України. Потрібне додаткове фінансування для цього – Кірбі

Джон Кірбі (Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany Chase)

Представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив на брифінгу, що США працюють у трьох напрямах, щоб зберегти українську енергетичну інфраструктуру цієї зими. Водночас для цього Конгрес має ухвалити додаткове фінансування.

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Він нагадав, що торік Росія почала руйнувати українську енергетичну інфраструктуру та "позбавляти українців доступу до тепла та електроенергії в найхолоднішу пору року".

"Наближаючись до чергової зими, ми очікуємо, що Росія повернеться до цієї жорстокої тактики і знову спробує продовжити кампанію зі знищення критично важливої енергетичної інфраструктури України. Протягом багатьох місяців ми активно працювали з нашими українськими партнерами, щоб підготуватися до цієї непередбаченої ситуації", – сказав Кірбі.

Для того, щоб протистояти російській агресії на українську енергетику, США працюють у трьох напрямах:

→ зміцнення протиповітряної оборони України, щоб вона могла збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру. Зокрема, зауважив Кірбі, в останніх пакетах допомоги США надали Україні батареї Patriot, системи ППО HAWK і Avenger для протидії безпілотним авіаційним системам та інші критичні засоби ППО.

→ зміцнення критичної енергетичної інфраструктури України. За словами Кірбі, США надали захисне обладнання, зокрема сітки, арматуру та бар’єри Hesco, щоб вберегти критичну інфраструктуру. А експерти американських Міноборони та Міненергетики консультують українських посадовців щодо того, як використовувати це обладнання найефективніше.

→ Резервне обладнання та запаси. Американські союзники надають Україні високовольтні автотрансформатори, промислові газові генератори та мобільне автономне обладнання, яке дозволить підвищити стійкість і запобігти втратам тепла та електроенергії, якщо Росія завдасть руйнівних ударів, заявив представник Білого дому.

Водночас Кірбі зазначив, для того, щоб США продовжували забезпечувати Україну засобами ППО, захисним обладнанням і резервними запасами, які їй потрібні, Конгрес має ухвалити додаткове фінансування.

Він вкотре закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити додатковий пакет фінансування, який містить допомогу Україні й Ізраїлю та витрати на Індо-Тихоокеанський регіон і безпеку кордонів США.

"Ми не взяли ці цифри з повітря. Нам потрібне це фінансування. Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше ухвалити це доповнення", — резюмував Кірбі.

27 листопада 2023 року прифронтова теплова електростанція ДТЕК знову потрапила під обстріл. Це вже п'ятий випадок за місяць.

28 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність підготовки до посилення атак росіян на українські міста.

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