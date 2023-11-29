ЗСУ закликають не говорити, що РФ накопичила "неймовірну кількість" ракет. Більше дронів

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат закликав не говорити, що Росія накопичила "неймовірну кількість" ракет для ударів по українській інфраструктурі

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат закликав не говорити, що Росія накопичила "неймовірну кількість" ракет для ударів по українській інфраструктурі. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, у ніч проти 29 листопада Україна пережила "звичний удар" безпілотниками та керованими авіаційними ракетами Х-59.

Він зазначив, що дрони-камікадзе Shahed-136 постійно змінюють маршрути, щоб не попадатись мобільним групам — БПЛА йдуть дорогами, межами областей та річками, а кожен "шахед" має свою ціль.

"Саме тому вони знищуються на підступах до міст та об'єктів, по яких РФ хоче вдарити", – сказав Ігнат.

У питанні накопичення ракет росіянами військовий заявив, що близько 900 одиниць – це не "неймовірна кількість".

"Це приблизно вдвічі менше, ніж було торік. Інтенсивність ракетних атак минулого опалювального сезону була дуже високою. Дронів буде більше цього разу", – заявив спікер ПС.

У Старокостянтинові вранці 28 листопада пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136, уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку, постраждалих та пожежі немає.

У ніч проти 25 листопада країна-терорист Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивали безпілотники, працювала протиповітряна оборона, повідомив голова КМВА.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

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