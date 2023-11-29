ВСУ призывают не говорить, что РФ накопила "невероятное количество" ракет. Больше дронов

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал не говорить, что Россия накопила "невероятное количество" ракет для ударов по украинской инфраструктуре

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал не говорить, что Россия накопила "невероятное количество" ракет для ударов по украинской инфраструктуре. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в ночь на 29 ноября Украина пережила "привычный удар" беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Он отметил, что дроны-камикадзе Shahed-136 постоянно меняют маршруты, чтобы не попадаться мобильным группам — БПЛА идут по дорогам, границам областей и рекам, а у каждого "шахеда" есть своя цель.

"Именно поэтому они уничтожаются на подступах к городам и объектам, по которым РФ хочет ударить", — сказал Игнат.

В вопросе накопления ракет россиянами военный заявил, что около 900 единиц — это не "невероятное количество".

"Это примерно в два раза меньше, чем было в минувшем году. Интенсивность ракетных атак в прошлый отопительный сезон была очень высокой. Дронов будет больше в этот раз", — заявил спикер ВС.

В Староконстантинове утром 28 ноября раздались взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома, пострадавших и пожара нет.

В ночь на 25 ноября страна-террорист Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. В Киеве сбивали беспилотники, работала противовоздушная оборона, сообщил глава КГВА.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

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