Вибухи в Києві — атака "шахедів", працює ППО, є постраждалі, руйнування та загоряння

Країна-терорист Росія атакує Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136. У Києві збивають безпілотники, працює протиповітряна оборона, повідомив глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Впродовж цього часу чути вибухи, пишуть місцеві ресурси.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

4:09. "Велика кількість ворожих БпЛА заходить на Київ з різних напрямків! Наполегливо просимо перебувати в укриттях до відбою тривоги!" – написав він.

5:20. Попко повідомив, що в Києві працює ППО.

5:53. "В наслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання на території дитячого садочку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Задіяні усі екстрені служби", – написав глава КМВА.

6:03. Також унаслідок збиття дронів у Солом'янському районі в окремих будинках є пошкодження вікон у квартирах, повідомив Попко. Він закликав киян перебувати в укриттях, триматися якнайдалі від вікон та скла.

Бойова робота сил ППО триває, зазначив глава КМВА.

6:11. "У Соломʼянському районі загоряння в кількох місцях – у житловому будинку та нежитлових приміщеннях", – написав міський голова Києва Віталій Кличко. Раніше мер повідомив, що в районі є загоряння на відкритій місцевості.

Він зазначив, що у районі постраждала 11-річна дитина: "Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці".

6:17. Повітряні сили повідомили, що атака російських дронів з північного сходу триває: групи шахедів рухаються на заході Сумщини, поблизу Полтави, Миргорода, в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщини, в районі Обухова, над та навколо Києва.

6:20. "Ще кілька груп "Шахедів" заходить на Сумщину з Курської області!" – написали ПС.

ОНОВЛЕНО 6:29. У Солом'янському районі двоє постраждалих, обом медики надали допомогу на місці, також був виклик медиків у Подільський та ще у Солом'янський райони, пише Кличко.

"Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях!" – зауважив він.

6:34. Унаслідок відбиття атаки дронів окупантів, у Солом'янському районі Києва сталося загоряння в нежитловому приміщенні на площі 100 метрів квадратних, інформація щодо постраждалих уточнюється, пише глава КМВА.

"Атака ворожих дронів ще не закінчилася. Перебувайте в укриттях до відбою", – написав він.

ОНОВЛЕНО. Мер Києва написав, що в житловому будинку в Солом'янському районі, унаслідок падіння уламків дрона, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники ведуть роботи з деблокування двох жінок там.

6:49. У Дніпровському районі уламки дрона впали на багатоповерховий будинок, рятувальники та медики слідують на місце, повідомив Кличко.

"Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей, в Дніпровському районі міста є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки", - написав глава КМВА.

7:15. У багатоповерхівці в Дніпровському районі невеликий уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху, загоряння немає, потерпілих наразі не виявили, повідомив Кличко.

Рятувальники оглядають дах та технічний поверх будинку, написав він.

"Кілька груп БпЛА рухаються у напрямку Києва з північно-східного напрямку! Залишайтеся в укриттях", – повідомили Повітряні сили.

7:21. Глава КМВА повідомив інформацію про потерпілих та руйнування у столиці станом на зараз:

→ у Голосіївському районі унаслідок збиття дронів РФ є падіння уламків на зону зелених насаджень, без потерпілих;

→ у Печерському районі є падіння уламків на незабудовану територію, попередньо, без наслідків;

→ у Солом'янському районі від падіння уламків є двоє постраждалих – в обох гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Також сталося руйнування на другому поверсі п'ятиповерхового будинку — вибито шибки. У будівлі заблоковано дві жінки, йдуть роботи з деблокування.

ОНОВЛЕНО 7:37. У Голосіївському районі уламки впали на чотириповерховий житловий будинок, інформація щодо ймовірних руйнувань та потерпілих уточнюється, написав Попко.

Рятувальники слідують на місце, повідомив мер столиці.

8:12. Повітряні сили повідомили, що цієї ночі росіяни випустили по Україні рекордну кількість "шахедів", основним напрямком удару є Київ.

"Дочекайтесь відбоїв, найближчим часом повідомимо про результати бойової роботи!" – зазначили військові.

8:13. Міненерго повідомило, що під час масштабної дронової атаки у Києві було знеструмлено повітряну лінію електропередачі — без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині столиці, тривають роботи з відновлення.

Також під час обстрілу в області відключалися повітряні лінії 330 кВ, попередньо, через пошкодження внаслідок обстрілу, триває обстеження для з’ясування причин, зазначили у відомстві.

8:45. Відбій повітряної тривоги у Києві та області.

Подальші оновлення будуть у стрічці новин.

У ніч проти 18 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами: під Одесою був приліт по енергетичному об'єкту. Під Києвом збили всі "шахеди".

У ніч проти 19 листопада загарбники спробували атакувати Київ "шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили близько 10 безпілотників. У самому Києві не зафіксовано постраждалих чи критичних руйнувань.

У ніч проти 24 листопада окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136: на Хмельниччині працювала ППО, постраждалих, руйнувань чи пожеж не зафіксовано. У ПС уточнили, що під ударом був Старокостянтинів.

Читайте також: Повітряні сили ЗСУ: Знищили всі три дрони Shahed, якими Росія атакувала вночі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.