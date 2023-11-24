Росія влаштувала наліт "шахедами" та вдарила по Україні ракетами Х-59. Є прильоти
24.11.2023, 06:13
Мобільна вогнева група (Фото: скриншот з відео)
оновлено
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 24 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляли про рух груп безпілотників у різних регіонах.
Заступник начальника голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін писав про роботу протиповітряної оборони.
Постраждалих, руйнувань чи пожеж не зафіксовано.
У ПС уточнили, що під ударом був Старокостянтинів.
ОНОВЛЕНО о 07:03. У Генеральному штабі Збройних Сил України заявили, що росіяни запустили три дрони, всі цілі збила ППО. Також ворог вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
- Увечері 21 листопада Росія вдарила в один із районів Запоріжжя, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки.
- Сили оборони півдня заявили, що над Чорним морем було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6, який Росія спрямувала до Одеської області.
- Протягом дня 21 листопада російські загарбники атакували Одеську область протирадіолокаційними ракетами Х-31П.
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