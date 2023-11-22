ЗСУ: РФ атакувала Україну ракетою Х-22 та 14 дронами Shahed. Вибухи були у шести областях

Російські окупанти атакували Україну ракетою Х-22 та 14 дронами-камікадзе Shahed-136 увечері 21 листопада та вночі 22 листопада. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що з 20:00 до 03:00 ворог запускав безпілотники і ракету Х-22 з дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з району Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

Сили протиповітряної оборони знищили усі БпЛА.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях працювали мобільні вогневі групи, винищувачі та зенітники.

Ракета Х-22 не досягла своєї цілі та впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки. Постраждалих немає.

Увечері 21 листопада Росія вдарила в один із районів Запоріжжя, вибухова хвиля пошкодила приватні будинки.

Сили оборони півдня заявили, що над Чорним морем було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6, який Росія спрямувала до Одеської області.

Протягом дня 21 листопада російські загарбники атакували Одеську область протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

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