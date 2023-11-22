ВСУ: РФ атаковала Украину ракетой Х-22 и 14 дронами Shahed. Взрывы были в шести областях

Российские оккупанты атаковали Украину ракетой Х-22 и 14 дронами-камикадзе Shahed-136 вечером 21 ноября и ночью 22 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что с 20:00 до 03:00 враг запускал беспилотники и ракету Х-22 с дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Силы противовоздушной обороны уничтожили все БпЛА.

В Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях работали мобильные огневые группы, истребители и зенитчики.

Ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности, взрывная волна повредила частны дома. Пострадавших нет.

Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.

Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.

В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.

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