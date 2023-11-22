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ВСУ: РФ атаковала Украину ракетой Х-22 и 14 дронами Shahed. Взрывы были в шести областях

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 07:10
ВСУ: РФ атаковала Украину ракетой Х-22 и 14 дронами Shahed. Взрывы были в шести областях - Фото
Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты атаковали Украину ракетой Х-22 и 14 дронами-камикадзе Shahed-136 вечером 21 ноября и ночью 22 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что с 20:00 до 03:00 враг запускал беспилотники и ракету Х-22 с дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. 

Силы противовоздушной обороны уничтожили все БпЛА. 

В Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях работали мобильные огневые группы, истребители и зенитчики. 

Ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности, взрывная волна повредила частны дома. Пострадавших нет. 

  • Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.
  • Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.
  • В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.

Смотрите также: Олещук показал, как ночью украинский зенитчик впервые сбил "шахед" над Одессой – видео

Дмитрий Гриниченко
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