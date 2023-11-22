ВСУ: РФ атаковала Украину ракетой Х-22 и 14 дронами Shahed. Взрывы были в шести областях
22.11.2023, 07:10
Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты атаковали Украину ракетой Х-22 и 14 дронами-камикадзе Shahed-136 вечером 21 ноября и ночью 22 ноября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что с 20:00 до 03:00 враг запускал беспилотники и ракету Х-22 с дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из района Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Силы противовоздушной обороны уничтожили все БпЛА.
В Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях работали мобильные огневые группы, истребители и зенитчики.
Ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности, взрывная волна повредила частны дома. Пострадавших нет.
- Вечером 21 ноября Россия ударила по одному из районов Запорожья, взрывная волна повредила частные дома.
- Силы обороны юга заявили, что над Черным морем был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6, который Россия направила в Одесскую область.
- В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П.
Смотрите также: Олещук показал, как ночью украинский зенитчик впервые сбил "шахед" над Одессой – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии