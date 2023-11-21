ВСУ: Россия била по Одессе и области противорадиолокационными ракетами Х-31П, ими ищет ПВО

В течение дня 21 ноября российские захватчики атаковали Одесскую область противорадиолокационными ракетами Х-31П. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

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Днем и вечером тактическая авиация оккупантов нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П, РФ использует их, пытаясь выявить и уничтожить системы противовоздушной обороны, пояснило ведомство.

В Одессе и Белгород-Днестровском районе было попадание по открытой поверхности, админзданию и припортовой инфраструктуре, отметили в ОК "Юг".

Люди не пострадали, сообщили военные.

Сегодня же в Одессе были слышны звуки взрывов, объявлялась ракетная опасность.

СПРАВКА. Х-31П ("изделие 77П") – базовый вариант противорадиолокационной ракеты с пассивной радиолокацией ГСНЛ-112. Ракета предназначена для уничтожения радиолокационных систем из состава зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности, а также других РЛС наземного и морского базирования различного назначения. Принята на вооружение в 1988 году.

После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.

Одесский национальный художественный музей опубликовал видео с уличных камер, на которых зафиксирован российский ракетный удар по центру города в ночь на 6 ноября.

8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погиб лоцман, были ранены члены экипажа, пострадал работник порта.

10 ноября в Одесском районе было два попадания, в результате которых пострадали три человека.

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