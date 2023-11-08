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Росія вдарила ракетою по цивільному судну, є загиблий та поранені – фото

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08.11.2023, 19:07
Росія вдарила ракетою по цивільному судну, є загиблий та поранені – фото - Фото
Фото: ОК "Південь"

Країна-терорист Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, є загиблий та поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі", – повідомляють військові.

Російська ракета влучила в надбудову цивільного судна під час його заходу в порт, корабель йшов під прапором африканської країни Ліберії, пише відомство.

Унаслідок атаки загинув лоцман, троє членів екіпажу, громадяни Філіппін, поранені, одного з них ушпиталено, також поранено працівника порту, зазначає ОК "Південь".

ДОПОВНЕНО. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що ураження отримало цивільне судно, яке мало перевозити залізну руду до Китаю.

Відомство публікує фото з наслідками удару:

Читайте також: Наслідки ракетно-дронової атаки Росії на Одесу: пошкоджено музей, поранено людей — відео

Артем Джеріпа
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війнакорабельодесаракетапортЛіберіяХ-31П

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