Росія вдарила ракетою по цивільному судну, є загиблий та поранені – фото

Країна-терорист Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, є загиблий та поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі", – повідомляють військові.

Російська ракета влучила в надбудову цивільного судна під час його заходу в порт, корабель йшов під прапором африканської країни Ліберії, пише відомство.

Унаслідок атаки загинув лоцман, троє членів екіпажу, громадяни Філіппін, поранені, одного з них ушпиталено, також поранено працівника порту, зазначає ОК "Південь".

ДОПОВНЕНО. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що ураження отримало цивільне судно, яке мало перевозити залізну руду до Китаю.

Відомство публікує фото з наслідками удару:

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