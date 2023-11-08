Росія вдарила ракетою по цивільному судну, є загиблий та поранені – фото
Країна-терорист Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, є загиблий та поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Продовжуючи терор цивільного судноплавства, ворог підступно вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини з літаків тактичної авіації в Чорному морі", – повідомляють військові.
Російська ракета влучила в надбудову цивільного судна під час його заходу в порт, корабель йшов під прапором африканської країни Ліберії, пише відомство.
Унаслідок атаки загинув лоцман, троє членів екіпажу, громадяни Філіппін, поранені, одного з них ушпиталено, також поранено працівника порту, зазначає ОК "Південь".
ДОПОВНЕНО. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що ураження отримало цивільне судно, яке мало перевозити залізну руду до Китаю.
Відомство публікує фото з наслідками удару:
- Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.
- У серпні Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси, який спочатку використовувався для виходу цивільних суден, що застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.
- 17 вересня стало відомо, що новий транспортний коридор у порти України почав працювати не тільки на вихід, але й на вхід.
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