Внаслідок масованої ракетно-дроною російської атаки на Одесу осколкові поранення отримали п'ятеро людей, також пошкоджено будівлю місцевого національного художнього музею в центрі міста. Про це повідомила місцева влада.

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Атака була по центру міста та припортовій інфраструктурі, зазначили військові. Пропагандисти противника писали про удари з поки що окупованого Криму нібито надзвуковими "Оніксами", моніторингові канали України — про балістичні "Іскандери-М".

Офіційна інформація від військових, який тип ракет застосували росіяни, буде вранці.

Сили оборони півдня уточнили, що "більшість" повітряних цілей знищено, проте є й прильоти.

Пабліки колабораціоністів та їхніх господарів з РФ поширюють відеоролик, знятий, ймовірно, батьком сімейства на відеореєстратор авто та викладений у мережу, хоча це категорично заборонено у країні, яка воює. Ракета влучає в узбіччя проїжджої частини приблизно за 100 м за курсом руху автомобіля. Очевидно, було пошкоджено будівлі поруч.

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За попередніми даними, постраждали п'ятеро людей (уламкові поранення) – їх ушпиталено. Про жертви не повідомляється. Докладнішу інформацію обіцяють до ранку.

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, сьогодні музею виповнюється 124 роки, і саме в ніч на 6 листопада "російські нікчеми "привітали" нашу архітектурну пам'ятку ракетою, що влучила поруч".

У будівлі вибиті шибки, частково обсипалася штукатурка та впали деякі експонати впали. Візуально серйозних ушкоджень не видно.

"Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження об'єкта у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", – додав Кіпер.

Як висловився мер Геннадій Труханов у коментарі Суспільному, "nрохи туди, трохи сюди, – і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ".

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців. Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані. Офіційної інформації немає. Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу. Президент Зеленський відреагував.

Також 3 листопада з'явилося відео залпового запуску ракет ATACMS.

Увечері 5 листопада в окупованому Сєдовому на схід від Маріуполя вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ. Є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

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