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В Одесі вдруге за день лунають вибухи: Росія запустила ракети і "шахеди"

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 21:11
В Одесі вдруге за день лунають вибухи: Росія запустила ракети і
Одеса вночі (Ілюстративний скриншот)
доповнено

Ввечері 5 листопада в Одесі знову пролунала серія вибухів – вдруге за день. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі.

Вдень повідомлялось про влучання в об'єкт інфраструктури російською протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

О 20:56 Повітряні сили попередили Одеську область про ракетну небезпеку, а через кілька хвилин повідомили про рух російської ракети в напрямку області.

О 21:00 почали з’являтись повідомлення про вибухи в обласному центрі.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не знімати роботу сил протиповітряної оборони і перебувати в укриттях до відбою тривоги жителів Білгород-Дністровського і Одеського районів.

О 21:18 Повітряні сили також попередили про рух групи "шахедів" із Чорного моря у напрямку Одеси.

  • Вранці 30 жовтня росіяни вдарили по судноремонтному заводу під Одесою. З'явились фото, а також відео наслідків.
  • Ввечері 2 листопада армія РФ випустила по Одещині дві ракети "Онікс", але вони втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя.

Читайте також: Зеленський заявив про необхідність посилення ППО Одеси, прифронтових та прикордонних міст

Оксана Житнюк
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