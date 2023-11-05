В Одесі вдруге за день лунають вибухи: Росія запустила ракети і "шахеди"
Ввечері 5 листопада в Одесі знову пролунала серія вибухів – вдруге за день. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в обласному центрі.
Вдень повідомлялось про влучання в об'єкт інфраструктури російською протирадіолокаційною ракетою Х-31П.
О 20:56 Повітряні сили попередили Одеську область про ракетну небезпеку, а через кілька хвилин повідомили про рух російської ракети в напрямку області.
О 21:00 почали з’являтись повідомлення про вибухи в обласному центрі.
Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав не знімати роботу сил протиповітряної оборони і перебувати в укриттях до відбою тривоги жителів Білгород-Дністровського і Одеського районів.
О 21:18 Повітряні сили також попередили про рух групи "шахедів" із Чорного моря у напрямку Одеси.
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