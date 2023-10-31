Зеленський заявив про необхідність посилення ППО Одеси, прифронтових та прикордонних міст

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення протиповітряної оборони на Одещині, прифронтових та прикордонних містах. Про це він повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

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За його словами, обговорювалась робота зернового коридору та боротьба з діями росіян, які загрожують судноплавству.

Порушувалося питання зниження можливостей Чорноморського флоту РФ — доповіді командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапи, начальника розвідки Кирила Буданова та голови Служби безпеки України Василя Малюка

Окремим пунктом йшов захист енергетичних об'єктів та портів Одеської області, посилення регіональної системи ППО, зокрема у прикордонних та прифронтових містах – доповідав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Також були доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, генералів Олександра Сирського, Олександра Тарковського, Андрія Гнатова, Едуарда Москальова та Юрія Содоля – ситуація під Куп'янськом, Авдіївкою та Херсоном.

Учасники обговорювали нарощування виробництва української артилерії та снарядів калібру 155 мм, графіки постачання від партнерів — були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Вранці 30 жовтня росіяни вдарили по судноремонтному заводу під Одесою.

З'явились фото, а також відео наслідків.

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.

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