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Зеленский заявил о необходимости усиления ПВО Одессы, прифронтовых и приграничных городов

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 14:22
Зеленский заявил о необходимости усиления ПВО Одессы, прифронтовых и приграничных городов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления противовоздушной обороны в Одесской области, прифронтовых и приграничных городах. Об этом он сообщил по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, обсуждалась работа зернового коридора и борьба с действиями россиян, которые угрожают судоходству.
Поднимался вопрос снижения возможностей Черноморского флота РФ — доклады командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапы, начальника разведки Кирилла Буданова и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка

Отдельным пунктом шла защита энергетических объектов и портов Одесской области, усиление региональной системы ПВО, в частности в приграничных и прифронтовых городах — докладывал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Также были доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, генералов Александра Сырского, Александра Тарковского, Андрея Гнатова, Эдуарда Москалева и Юрия Содоля — ситуация под Купянском, Авдеевкой и Херсоном. 

Участники обсуждали наращивание производства украинской артиллерии и снарядов калибра 155 мм, графики поставок от партнеров — были доклады министра обороны Рустема Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

  • Утром 30 октября россияне ударили по судоремонтному заводу под Одессой.
  • Появились фото, а также видео последствий.
  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
Дмитрий Гриниченко
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