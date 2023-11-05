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В Одессе во второй раз за день гремят взрывы: Россия запустила ракеты и "шахеды"

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 21:11
В Одессе во второй раз за день гремят взрывы: Россия запустила ракеты и
Одесса ночью (Иллюстративный скриншот)
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Вечером 5 ноября в Одессе снова прозвучала серия взрывов – второй раз за день. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в областном центре.

Днем сообщалось о попадании в объект инфраструктуры российской противорадиолокационной ракетой Х-31П.

В 20:56 Воздушные силы предупредили Одесскую область о ракетной опасности, а через несколько минут сообщили о движении российской ракеты в направлении области.

В 21:00 начали появляться сообщения о взрывах в областном центре.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал не снимать работу сил противовоздушной обороны и находиться в укрытиях до отбоя тревоги жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов.

В 21:18 Воздушные силы также предупредили о движении группы "шахедов" из Черного моря в направлении Одессы.

  • Утром 30 октября россияне ударили по судоремонтному заводу под Одессой. Появились фото, а также видео последствий.
  • Вечером 2 ноября армия РФ выпустила по Одесской области две ракеты "Оникс", но они потеряли боевую способность на подлете к побережью.

Читайте также: Зеленский заявил о необходимости усиления ПВО Одессы, прифронтовых и приграничных городов

Оксана Житнюк
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