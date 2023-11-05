В Одесі прогриміли вибухи: в області ракетна небезпека

Вдень 5 листопада в Одесі прогриміли вибухи, повідомило Суспільне і місцеві пабліки. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в області.

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О 15:28 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу, у ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку. О 15:29 почали з’являтися повідомлення про вибухи, які чули в обласному центрі.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав Одеський район перебувати в укриттях до відбою тривоги. Наголосив, що "це важливо".

О 15:45 Повітряні сили оголосили відбій загрози для області.

Увечері 4 листопада сили ППО України знищили три крилаті ракети "Іскандер-К", коли окупанти атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровську й Полтавську області.

На Полтавщині уламки ракети пошкодили житлові будинки, кілька людей, зокрема двоє дітей, постраждали, загинула жінка.

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