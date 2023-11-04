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Ракетна атака: ППО збили три "Іскандери-К" – Повітряні сили

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 20:22
Ракетна атака: ППО збили три
"Іскандер" (Фото - міноборони РФ)

Сили ППО знищили три ракети "Іскандер-К". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Увечері 4 листопада сили ППО України знищили три крилаті ракети "Іскандер-К", коли окупанти атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровську й Полтавську області.

Инфографика – Воздушные силы ВСУ
  • Сьогодні російські окупанти обстріляли ракетами інфраструктурний об'єкт у Дніпропетровській області. За попередніми даними, там постраждалих не було.
  • На Полтавщині уламки ракети пошкодили житлові будинки, кілька людей, зокрема двоє дітей, постраждали, загинула жінка.

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Сергій Бережний
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