Ракетна атака: ППО збили три "Іскандери-К" – Повітряні сили

Сили ППО знищили три ракети "Іскандер-К". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Увечері 4 листопада сили ППО України знищили три крилаті ракети "Іскандер-К", коли окупанти атакували крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровську й Полтавську області.

Сьогодні російські окупанти обстріляли ракетами інфраструктурний об'єкт у Дніпропетровській області. За попередніми даними, там постраждалих не було.

На Полтавщині уламки ракети пошкодили житлові будинки, кілька людей, зокрема двоє дітей, постраждали, загинула жінка.

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