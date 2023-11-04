Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт під Дніпром, потім було ще кілька прильотів

Російські окупанти обстріляли Дніпро, місцеві джерела повідомляють про два вибухи. Після цього було ще кілька прильотів.

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Оскільки тривогу у місті включити не встигли, ймовірно, обстріл провадився балістичними ракетами.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак, удару було завдано по інфраструктурному об'єкту, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вже після цього у передмісті Дніпра пролунали ще кілька (місцеві повідомляють, що п'ять-шість, за іншими повідомленнями – близько десяти) вибухів.

Після 19 години Лисак повідомив, що сили ППО збили над областю три ракети.

У ніч проти 2 листопада російські окупанти намагалися атакувати Дніпро, ракету збила ППО.

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