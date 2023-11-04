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Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт під Дніпром, потім було ще кілька прильотів

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 17:30
Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт під Дніпром, потім було ще кілька прильотів - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - скріншот із відео)

Російські окупанти обстріляли Дніпро, місцеві джерела повідомляють про два вибухи. Після цього було ще кілька прильотів.

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Оскільки тривогу у місті включити не встигли, ймовірно, обстріл провадився балістичними ракетами.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак, удару було завдано по інфраструктурному об'єкту, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вже після цього у передмісті Дніпра пролунали ще кілька (місцеві повідомляють, що п'ять-шість, за іншими повідомленнями – близько десяти) вибухів.

Після 19 години Лисак повідомив, що сили ППО збили над областю три ракети.

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Сергій Бережний
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війнаДніпроракетний обстріл

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