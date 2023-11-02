RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія намагалася атакувати Дніпро ракетою, була пожежа, знищено два приміщення — фото

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 08:21
Росія намагалася атакувати Дніпро ракетою, була пожежа, знищено два приміщення — фото - Фото
Наслідки спроби удару по Дніпру (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Російські окупанти намагалися атакувати Дніпро ракетою в ніч проти 2 листопада, її збила протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, уламки збитої ракети впали в передмісті Дніпра, спалахнула суха трава, пожежники її загасили.
Знищено два господарські приміщення, у трьох приватних будинках вибило вікна, люди не постраждали.
Також ворог вдарив з артилерії по Зеленодольській громаді Криворізького району, загиблих і поранених немає.

Раніше стало відомо про приліт у Кременчуцький нафтопереробний завод, виникла пожежа, підприємство не працює.

  • У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.
  • У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

Читайте також: Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи у Кременчуці, біля Старокостянтинова й Миргорода

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДніпрообстрілиппоракетний ударсергій лисак

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 