Росія намагалася атакувати Дніпро ракетою, була пожежа, знищено два приміщення — фото
02.11.2023, 08:21
Наслідки спроби удару по Дніпру (Фото: Дніпропетровська ОВА)
Російські окупанти намагалися атакувати Дніпро ракетою в ніч проти 2 листопада, її збила протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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За його словами, уламки збитої ракети впали в передмісті Дніпра, спалахнула суха трава, пожежники її загасили.
Знищено два господарські приміщення, у трьох приватних будинках вибило вікна, люди не постраждали.
Також ворог вдарив з артилерії по Зеленодольській громаді Криворізького району, загиблих і поранених немає.
Раніше стало відомо про приліт у Кременчуцький нафтопереробний завод, виникла пожежа, підприємство не працює.
- У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.
- У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
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