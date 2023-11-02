Росія намагалася атакувати Дніпро ракетою, була пожежа, знищено два приміщення — фото

Російські окупанти намагалися атакувати Дніпро ракетою в ніч проти 2 листопада, її збила протиповітряна оборона. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, уламки збитої ракети впали в передмісті Дніпра, спалахнула суха трава, пожежники її загасили.

Знищено два господарські приміщення, у трьох приватних будинках вибило вікна, люди не постраждали.

Також ворог вдарив з артилерії по Зеленодольській громаді Криворізького району, загиблих і поранених немає.

Раніше стало відомо про приліт у Кременчуцький нафтопереробний завод, виникла пожежа, підприємство не працює.

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.

У ніч на 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

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