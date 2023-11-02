Россия пыталась атаковать Днепр ракетой, был пожар, уничтожены два помещения — фото
02.11.2023, 08:21
Последствия попытки удара по Днепру (Фото: Днепропетровская ОВА)
Российские оккупанты пытались атаковать Днепр ракетой в ночь на 2 ноября, ее сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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По его словам, обломки сбитой ракеты упали в пригороде Днепра, загорелась сухая трава, пожарные ее потушили.
Уничтожены два хозяйственных помещения, в трех частных домах выбило окна, люди не пострадали.
Также враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде Криворожского района, погибших и раненых нет.
Ранее стало известно о прилете в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, возник пожар, предприятие не работает.
- В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
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