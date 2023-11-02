Россия пыталась атаковать Днепр ракетой, был пожар, уничтожены два помещения — фото

Российские оккупанты пытались атаковать Днепр ракетой в ночь на 2 ноября, ее сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, обломки сбитой ракеты упали в пригороде Днепра, загорелась сухая трава, пожарные ее потушили.

Уничтожены два хозяйственных помещения, в трех частных домах выбило окна, люди не пострадали.

Также враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде Криворожского района, погибших и раненых нет.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.