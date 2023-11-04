Россияне обстреляли Днепр – сообщают о двух взрывах
04.11.2023, 17:30
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Российские оккупанты обстреляли Днепр, местные источники сообщают о двух взрывах.
Поскольку тревогу в городе включить не успели, вероятно, обстрел велся баллистическими ракетами.
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- В ночь на 2 ноября российские оккупанты пытались атаковать Днепр, ракету сбила ПВО.
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