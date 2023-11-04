UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне обстреляли Днепр – сообщают о двух взрывах

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 17:30
Россияне обстреляли Днепр – сообщают о двух взрывах - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - скриншот из видео)

Российские оккупанты обстреляли Днепр, местные источники сообщают о двух взрывах. 

Поскольку тревогу в городе включить не успели, вероятно, обстрел велся баллистическими ракетами. 

Новость дополняется

Читайте также: Залужный: F-16 уже будут менее полезны. Россия улучшила ПВО, С-400 долетает до Днепра

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
днепрракетный обстрел

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 