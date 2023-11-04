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У Полтавській області від уламків ракети загинула жінка, постраждали діти

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 20:04
У Полтавській області від уламків ракети загинула жінка, постраждали діти - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - скріншот із відео)

На Полтавщині уламки ракети пошкодили житлові будинки, кілька людей, зокрема двоє дітей, постраждали, загинула жінка. Про це повідомив голова Полтавської ОВ Філіп Пронін.

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"За попередньою інформацією, уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, зокрема двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка", – написав голова ОВД.

На місці падіння уламків працюють рятувальні служби.

  • Сьогодні російські окупанти обстріляли ракетами інфраструктурний об'єкт у Дніпропетровській області. За попередніми даними, там постраждалих не було.

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Сергій Бережний
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