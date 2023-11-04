У Полтавській області від уламків ракети загинула жінка, постраждали діти

На Полтавщині уламки ракети пошкодили житлові будинки, кілька людей, зокрема двоє дітей, постраждали, загинула жінка. Про це повідомив голова Полтавської ОВ Філіп Пронін.

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"За попередньою інформацією, уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, зокрема двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка", – написав голова ОВД.

На місці падіння уламків працюють рятувальні служби.

Сьогодні російські окупанти обстріляли ракетами інфраструктурний об'єкт у Дніпропетровській області. За попередніми даними, там постраждалих не було.

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