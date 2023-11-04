В Полтавской области от обломков ракеты погибла женщина, пострадали дети – ОВА
04.11.2023, 20:04
Иллюстративное изображение (Фото - скриншот из видео)
В Полтавской области обломки ракеты повредили жилые дома, несколько человек, в том числе двое детей, пострадали, погибла женщина. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филип Пронин.
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"По предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе. Известно, что пострадали люди, в том числе двое детей. К сожалению, погибла одна женщина", – написал глава ОВА.
На месте падения обломков работают спасательные службы.
- Сегодня российские оккупанты обстреляли ракетами инфраструктурный объект в Днепропетровской области. По предварительным данным, там пострадавших не было.
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