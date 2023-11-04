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В Полтавской области от обломков ракеты погибла женщина, пострадали дети – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 20:04
В Полтавской области от обломков ракеты погибла женщина, пострадали дети – ОВА - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - скриншот из видео)

В Полтавской области обломки ракеты повредили жилые дома, несколько человек, в том числе двое детей, пострадали, погибла женщина. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филип Пронин. 

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"По предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе. Известно, что пострадали люди, в том числе двое детей. К сожалению, погибла одна женщина", – написал глава ОВА.

На месте падения обломков работают спасательные службы.

  • Сегодня российские оккупанты обстреляли ракетами инфраструктурный объект в Днепропетровской области. По предварительным данным, там пострадавших не было. 

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Сергей Бережной
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войнаПолтавская областьракетный обстрелФилип Пронин

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