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Ракетная атака: ПВО сбили три Искандера-К – Воздушные Силы

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 20:22
Ракетная атака: ПВО сбили три Искандера-К – Воздушные Силы - Фото
Искандер (Фото - минобороны РФ)

Силы ПВО уничтожили три ракеты Искандер-К. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Вечером 4 ноября силы ПВО Украины уничтожили три крылатых ракеты Искандер-К, когда оккупанты атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.

Инфографика – Воздушные силы ВСУ
  
  • Сегодня российские оккупанты обстреляли ракетами инфраструктурный объект в Днепропетровской области. По предварительным данным, там пострадавших не было.
  • В Полтавской области обломки ракеты повредили жилые дома, несколько человек, в том числе двое детей, пострадали, погибла женщина.  

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Сергей Бережной
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