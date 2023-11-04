Ракетная атака: ПВО сбили три Искандера-К – Воздушные Силы
04.11.2023, 20:22
Искандер (Фото - минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили три ракеты Искандер-К. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Вечером 4 ноября силы ПВО Украины уничтожили три крылатых ракеты Искандер-К, когда оккупанты атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.
- Сегодня российские оккупанты обстреляли ракетами инфраструктурный объект в Днепропетровской области. По предварительным данным, там пострадавших не было.
- В Полтавской области обломки ракеты повредили жилые дома, несколько человек, в том числе двое детей, пострадали, погибла женщина.
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