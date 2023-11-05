В Одессе прогремели взрывы: в области ракетная опасность

Днем 5 ноября в Одессе прогремели взрывы, сообщило Суспільне и местные паблики. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в области.

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В 15:28 в Одесской области была объявлена воздушная тревога, в ВСУ сообщили о ракетной опасности. В 15:29 начали появляться сообщения о взрывах, которые слышали в областном центре.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал Одесский район находиться в укрытиях до отбоя тревоги. Подчеркнул, что "это важно".

В 15:45 Воздушные силы объявили отбой угрозы для области.

Вечером 4 ноября силы ПВО Украины уничтожили три крылатых ракеты "Искандер-К", когда оккупанты атаковали крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.

В Полтавской области обломки ракеты повредили жилые дома, несколько человек, в том числе двое детей, пострадали, погибла женщина.

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