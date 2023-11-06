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Последствия ракетно-дроновой атаки России на Одессу: поврежден музей, ранены люди — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 02:47
Фото: Одесская ОВА
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Вследствие массированной ракетно-дроной российской атаки на Одессу осколочные ранения получили пять человек, также повреждено здание местного национального художественного музея в центре города. Об этом сообщили местные власти.

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Атака была по центру города и припортовой инфраструктуре, отметили военные. Пропагандисты противника писали об ударах из пока еще оккупированного Крыма якобы сверхзвуковыми "Ониксами", мониторинговые каналы Украины — о баллистических "Искандерах-М".

Официальная информация от военных, какой тип ракет применили россияне, будет утром.

Силы обороны юга уточнили, что "большинство" воздушных целей уничтожено, однако есть и прилеты.

Паблики коллаборационистов и их хозяев из РФ распространяют видеоролик, снятый, вероятно, отцом семейства на видеорегистратор авто и выложенный в сеть, хотя это категорически запрещено в воюющей стране. Ракета попадает на обочину проезжей части примерно в 100 м по курсу движения автомобиля. Очевидно, были повреждены здания рядом.

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По предварительным данным, пострадали пять человек (осколочные ранения) – они госпитализированы. О жертвах не сообщается. Более подробную информацию обещают к утру.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, сегодня музею исполняется 124 года, и именно в ночь на 6 ноября "российские ничтожества "поздравили" наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом".

В здании выбиты стекла, частично осыпалась штукатурка и упали некоторые экспонаты. Визуально серьезных повреждений не видно.

"Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО", – добавил Кипер.

Как выразился мэр Геннадий Труханов в комментарии Суспільному, "немного туда, немного сюда, – и могли бы мы избавиться от многих наших образцов, экспонатов, очень известных на весь мир".

  • 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих. Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные. Официальной информации нет. Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур. Президент Зеленский отреагировал.
  • Также 3 ноября появилось видео залпового пуска ракет ATACMS.
  • Вечером 5 ноября в оккупированном Седово на восток от Мариуполя взорвался склад боеприпасов ВС РФ. Есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

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Євген Пилипенко
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