В сети появилось видео залпового пуска баллистических ракет оперативно-тактического уровня MGM-140A ATAMCS.
OSINT-ресурсы пока не геолоцировали место пуска.
В кадре три американские установки M142 HIMARS в светлое время суток производят пуск трех ракет.
Результат выполнения этой огневой задачи по поражению объектов российских оккупантов неизвестен. Возможно, эти данные появятся позднее.
Сегодня, 3 ноября, День ракетных войск и артиллерии. Расчет M142 на базе шасси FMTV поздравляет артиллеристов и ракетчиков с их профессиональным праздником.
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В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ (предположительно, впервые) атаковали объекты россиян ATACMS. Вот видео запуска. Вследствие ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске россыпью суббоеприпасов М74 были уничтожены и повреждены несколько вертолетов противника.
Пока что Украине дали всего около 20 таких ракет (данные NYT). Это самая старая и базовая версия, которая добивает максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой бьют до 300 км, экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.
Союзники категорически запрещают Украине бить по территории РФ их оружием, в том числе ATACMS.
По словам главы МИД Украины, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше".
- Днем 18 октября появилось видео с залповым пуском шести ракет (предположительно) ATACMS в темное время суток. Где, когда это было, по каким объектам и с каким результатом — данных нет.
- ВСУ допускают, что РФ может сбивать ATACMS — это могут быть ЗРК С-300В1.
- В конце октября россияне написали, что две ракеты ATACMS уничтожили три пусковые ЗРК С-400 под Луганском. Спустя несколько дней ВСУ подтвердили удары по ПВО россиян в Крыму и под Луганском.
- В интервью The Economist главком ВСУ Залужный заявил, что Украина уже била по Крыму ракетами ATACMS.
- На начало ноября ведущие республиканцы США просят Байдена об ATACMS большей дальности для ВСУ.
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