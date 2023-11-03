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Появилось видео залпового пуска ракет ATACMS в Украине. Куда прилетело, неизвестно видео

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 11:01
Скриншот
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В сети появилось видео залпового пуска баллистических ракет оперативно-тактического уровня MGM-140A ATAMCS.

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OSINT-ресурсы пока не геолоцировали место пуска.

В кадре три американские установки M142 HIMARS в светлое время суток производят пуск трех ракет.

Результат выполнения этой огневой задачи по поражению объектов российских оккупантов неизвестен. Возможно, эти данные появятся позднее.

Сегодня, 3 ноября, День ракетных войск и артиллерии. Расчет M142 на базе шасси FMTV поздравляет артиллеристов и ракетчиков с их профессиональным праздником.

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В ночь на 17 октября 2023 года ВСУ (предположительно, впервые) атаковали объекты россиян ATACMS. Вот видео запуска. Вследствие ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске россыпью суббоеприпасов М74 были уничтожены и повреждены несколько вертолетов противника.

Пока что Украине дали всего около 20 таких ракет (данные NYT). Это самая старая и базовая версия, которая добивает максимум на 165 км. Другие модификации ATACMS с унитарной боеголовкой бьют до 300 км, экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

Союзники категорически запрещают Украине бить по территории РФ их оружием, в том числе ATACMS.

По словам главы МИД Украины, США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, "ракет будет больше".

Євген Пилипенко
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ракетный ударHIMARSATACMSM142

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