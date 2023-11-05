В глубоком тылу оккупантов в Седово – масштабный пожар и детонация БК: подборка видео

В сети появились видео из временно оккупированного села Седово, которое находится на берегу Азовского моря возле Мариуполя. На кадрах – масштабный пожар, сопровождающийся детонацией.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Местные паблики вечером 5 ноября сообщали, что "что-то горит в Седово", и публиковали видео.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "почти все село было превращено в склад БК и стоянку военных автомобилей", а с места сообщают, что якобы только треть склада сейчас разрушена, "но спасти там ничего не выйдет".

Также есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока что невозможно.

23 октября 2023 года в результате ударов высокоточным оружием был уничтожен вражеский склад с боекомплектом, расположенный в Донецке.

31 октября в Донецке заявили о "прилете" в районе железной дороги и публиковали фото и видео масштабного пожара. Позднее российские пропагандисты пожаловались, что в результате пожара получили ранения их съемочные группы.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.