UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В глубоком тылу оккупантов в Седово – масштабный пожар и детонация БК: подборка видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 21:04
Видео: соцсети
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

В сети появились видео из временно оккупированного села Седово, которое находится на берегу Азовского моря возле Мариуполя. На кадрах – масштабный пожар, сопровождающийся детонацией.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Местные паблики вечером 5 ноября сообщали, что "что-то горит в Седово", и публиковали видео.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "почти все село было превращено в склад БК и стоянку военных автомобилей", а с места сообщают, что якобы только треть склада сейчас разрушена, "но спасти там ничего не выйдет".

Также есть сообщения, что под удар якобы попали вертолеты и другая техника оккупантов, но подтвердить эту информацию пока что невозможно.

В глубоком тылу оккупантов в Седово – масштабный пожар и детонация БК: подборка видео

  • 23 октября 2023 года в результате ударов высокоточным оружием был уничтожен вражеский склад с боекомплектом, расположенный в Донецке.
  • 31 октября в Донецке заявили о "прилете" в районе железной дороги и публиковали фото и видео масштабного пожара. Позднее российские пропагандисты пожаловались, что в результате пожара получили ранения их съемочные группы.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
СедововойнавзрывпожарДонецкпотеридетонация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 