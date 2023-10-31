Пожар в Донецке. Ранены "корреспонденты" топ-пропагандистских росСМИ – фото

В результате масштабного пожара на железнодорожной станции Мушкетово, что во временно оккупированном Донецке, ранены пропагандисты передовых прокремлевских СМИ. Об этом сообщили в ТАСС и Известиях.

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Около 18:40 местные и пророссийские ресурсы начали распространять фото и видео из Буденновского района Донецка: на железнодорожной станции Мушкетово произошел масштабный пожар, загорелись склады с горюче-смазочными материалами оккупантов.

Российская военная пропаганда сразу заявила о "прилете", на этот раз без уточнений, каким именно вооружением.

Впоследствии топ-пропагандистские агентства врага ТАСС и Известия заявили о том, что в результате инцидента были ранены их съемочные группы, также пострадали "корреспонденты" и сотрудники МЧС. По их словам, все они сейчас находятся в больницах.

23 октября 2023 года в результате ударов высокоточным оружием был уничтожен вражеский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке.

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