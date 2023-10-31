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Пожежа у Донецьку. Поранено "кореспондентів" топпропагандистських росЗМІ – фото

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 20:37
Пожежа у Донецьку. Поранено
Фото: пропагандистские ресурсы

Внаслідок масштабної пожежі на залізничній станції Мушкетове, що у тимчасово окупованому Донецьку, поранено пропагандистів передових прокремлівських ЗМІ. Про це повідомили у ТАСС та Известиях.

Близько 18:40 місцеві та проросійські ресурси почали поширювати фото та відео з Буденнівського району Донецька: на залізничній станції Мушкетове сталася масштабна пожежа, спалахнули склади з паливно-мастильними матеріалами окупантів.

Російська військова пропаганда одразу заявила про "приліт", цього разу без уточнень, яким саме озброєнням.

Згодом топпропагандистські агенції ворога ТАСС та Известия заявили про те, що внаслідок інциденту було поранено їхні знімальні групи, також постраждали "кореспонденти" та співробітники МНС. За їхніми словами, всі вони зараз у лікарнях.

Скриншот з Telegram

Скриншот з Telegram
  • 23 жовтня 2023 року внаслідок ударів високоточною зброєю було знищено ворожий склад із боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку.

Читайте також: ГУР: На знищеному в Донецьку складі РФ була трофейна зброя, яку могли передати ХАМАС

Мілана Головань
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