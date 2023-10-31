У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа на, попередньо, складах паливно-мастильних матеріалів окупантів. Пропагандистські ресурси росіян заявляють, що до займання було чути вибух.

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На опублікованих у мережі відео місцеві мешканці кажуть про приліт "у районі залізниці".

За інформацією низки місцевих ресурсів, палає у Буденнівському районі міста біля залізничної станції Мушкетове.

Один з очевидців поширив ролик, на якому видно, як палають цистерни.

23 жовтня 2023 року внаслідок ударів високоточною зброєю було знищено ворожий склад із боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку.

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