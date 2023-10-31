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У Донецьку палають цистерни з пальним. Окупанти скаржаться на "приліт" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 18:58
Відео: соцмережі
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У тимчасово окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа на, попередньо, складах паливно-мастильних матеріалів окупантів. Пропагандистські ресурси росіян заявляють, що до займання було чути вибух.

На опублікованих у мережі відео місцеві мешканці кажуть про приліт "у районі залізниці".

За інформацією низки місцевих ресурсів, палає у Буденнівському районі міста біля залізничної станції Мушкетове.

Один з очевидців поширив ролик, на якому видно, як палають цистерни.

Фото: Telegram-канали

  • 23 жовтня 2023 року внаслідок ударів високоточною зброєю було знищено ворожий склад із боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку.

Читайте також: ГУР: На знищеному в Донецьку складі РФ була трофейна зброя, яку могли передати ХАМАС

Мілана Головань
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війнапожежадонецьк
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