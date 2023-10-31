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В Донецке пылают цистерны с горючим. Оккупанты жалуются на "прилет" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 18:58
Видео: соцсети
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Во временно оккупированном Донецке вспыхнул масштабный пожар на, предварительно, складах горюче-смазочных материалов оккупантов. Пропагандистские ресурсы россиян заявляют, что до возгорания был слышен взрыв.

На опубликованных в сети видео местные жители говорят о прилете "в районе железной дороги".

По информации ряда местных ресурсов, пылает в Буденновском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово.

Один из очевидцев распространил ролик, на котором видно, как горят цистерны.

Фото: Telegram-канали

  • 23 октября 2023 года в результате ударов высокоточным оружием был уничтожен вражеский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке.

Читайте также: ГУР: На уничтоженном в Донецком составе РФ было трофейное оружие, которое могли передать ХАМАС

Милана Головань
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