RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ГУР: На знищеному в Донецьку складі РФ була трофейна зброя, яку могли передати ХАМАС

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 18:01
ГУР: На знищеному в Донецьку складі РФ була трофейна зброя, яку могли передати ХАМАС - Фото
Фото - ГУР

У Головному управлінні розвідки розповіли деталі про знищення українськими силами складу окупантів у тимчасово окупованому Донецьку. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що на складі були зокрема трофейні зразки зброї, які окупанти могли надалі передати терористам ХАМАС.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю було знищено ворожий склад із боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку.

"Це дуже влучна філігранна робота. Високоточною зброєю було знищено склад батальйонно-тактичного рівня – значну кількість стрілецького озброєння й інші види, зокрема окремі зразки трофейного озброєння, які ворогу вдалося захопити у боях. Не виключено, що ці зразки планувались для подальшого передання, як і попередні, для антиукраїнських провокацій – наприклад, представникам ХАМАС", – сказав Юсов.

За його словами, це був "достатньо значний" склад, на якому були серед іншого і запаси мінного озброєння, тому звуки ураження чули по всьому Донецьку.

  • 9 жовтня в ГУР повідомили, що спецслужби РФ передали ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, щоб звинуватити українських військових у "продажу західної зброї для терористів на регулярній основі". В ГУР застерегли, що російська пропаганда спробує просувати цей фейк у західних медіа.
  • Повідомлення ГУР майже одразу ж підтвердив Медведєв, заявивши, що " зброя, передана неонацистському режиму на Україні, активно застосовується в Ізраїлі".
  • 10 жовтня Юсов зазначив, що йдеться лише про стрілецьку зброю у невеликій кількості. Відправлення, вірогідно, відбулось заздалегідь.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
розвідкадонецькгурскладандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 