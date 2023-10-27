ГУР: На знищеному в Донецьку складі РФ була трофейна зброя, яку могли передати ХАМАС

У Головному управлінні розвідки розповіли деталі про знищення українськими силами складу окупантів у тимчасово окупованому Донецьку. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що на складі були зокрема трофейні зразки зброї, які окупанти могли надалі передати терористам ХАМАС.

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23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю було знищено ворожий склад із боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку.

"Це дуже влучна філігранна робота. Високоточною зброєю було знищено склад батальйонно-тактичного рівня – значну кількість стрілецького озброєння й інші види, зокрема окремі зразки трофейного озброєння, які ворогу вдалося захопити у боях. Не виключено, що ці зразки планувались для подальшого передання, як і попередні, для антиукраїнських провокацій – наприклад, представникам ХАМАС", – сказав Юсов.

За його словами, це був "достатньо значний" склад, на якому були серед іншого і запаси мінного озброєння, тому звуки ураження чули по всьому Донецьку.

9 жовтня в ГУР повідомили, що спецслужби РФ передали ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, щоб звинуватити українських військових у "продажу західної зброї для терористів на регулярній основі". В ГУР застерегли, що російська пропаганда спробує просувати цей фейк у західних медіа.

Повідомлення ГУР майже одразу ж підтвердив Медведєв, заявивши, що " зброя, передана неонацистському режиму на Україні, активно застосовується в Ізраїлі".

10 жовтня Юсов зазначив, що йдеться лише про стрілецьку зброю у невеликій кількості. Відправлення, вірогідно, відбулось заздалегідь.

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