Росія розганяє, що зброя з України потрапила до ХАМАС. Посол Ізраїлю: Підтвердження немає

Посол Ізраїлю в Києві Міхаель Бродський заявив, що Єрусалим не має підтвердження того, що західна зброя з України потрапила до рук терористів ХАМАС. Про це він повідомив у інтерв'ю газеті Kyiv Post.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналіст поставив питання щодо твердження російської пропаганди про те, що західна зброя з України опинилась у ХАМАС, і Бродський не став підтверджувати таку інформацію.

"У нас немає підтвердження цього", — сказав дипломат.

Він зазначив, що санкції проти Ірану мають продовжуватися, щоб ця країна не змогла продавати зброю Росії та іншим терористичним організаціям.

"Тому ми за те, щоб санкції проти Ірану не просто зберігалися, а посилювалися. І, звичайно ж, не можна допускати військової співпраці Ірану з будь-ким", — заявив Бродський.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектора Гази на південь Ізраїлю. У той же день уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.

8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.

9 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС із усіх міст на кордоні з сектором Гази й повернула контроль.

Дивіться також: "Ми розпочали. Ізраїль переможе". Нетаньягу опублікував відео ударів по сектору Гази

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.