Россия разгоняет, что оружие из Украины попало к ХАМАС. Посол Израиля: Подтверждения нет
Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский заявил, что у Иерусалима нет подтверждения того, что западное оружие из Украины попало в руки террористов ХАМАС. Об этом он сообщил в интервью газете Kyiv Post.
Журналист задал вопрос об утверждениях российской пропаганды, что западное оружие из Украины оказалось у ХАМАС, и Бродский не стал подтверждать подобную информацию.
"У нас нет подтверждения этому", — сказал дипломат.
Он отметил, что санкции против Ирана должны продолжаться, чтобы эта страна не смогла продавать оружие России и другим террористическим организациям.
"Поэтому мы за то, чтобы санкции против Ирана не просто сохранялись, а ужесточались. И, конечно же, нельзя допускать военного сотрудничества Ирана с кем-либо", — заявил Бродский.
- 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
- 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
- 9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.
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