UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия разгоняет, что оружие из Украины попало к ХАМАС. Посол Израиля: Подтверждения нет

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 10:11
Россия разгоняет, что оружие из Украины попало к ХАМАС. Посол Израиля: Подтверждения нет - Фото
Михаэль Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский заявил, что у Иерусалима нет подтверждения того, что западное оружие из Украины попало в руки террористов ХАМАС. Об этом он сообщил в интервью газете Kyiv Post.

Журналист задал вопрос об утверждениях российской пропаганды, что западное оружие из Украины оказалось у ХАМАС, и Бродский не стал подтверждать подобную информацию.

"У нас нет подтверждения этому", — сказал дипломат.

Он отметил, что санкции против Ирана должны продолжаться, чтобы эта страна не смогла продавать оружие России и другим террористическим организациям. 

"Поэтому мы за то, чтобы санкции против Ирана не просто сохранялись, а ужесточались. И, конечно же, нельзя допускать военного сотрудничества Ирана с кем-либо", — заявил Бродский.

  • 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
  • 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
  • 9 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

Смотрите также: "Мы начали. Израиль победит". Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ИзраильвойнаИранпропагандадезинформациясектор газахамасвоенная помощьМихаэль Бродский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 