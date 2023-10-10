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ГУР: РФ заздалегідь передала ХАМАС західну зброю з України. Але тільки стрілецьку і небагато

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 19:42
ГУР: РФ заздалегідь передала ХАМАС західну зброю з України. Але тільки стрілецьку і небагато - Фото
Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов уточнив інформацію про передану росіянами терористам ХАМАС західну зброю, захоплену окупантами під час боїв в Україні. В ефірі телемарафону він зазначив, що йдеться лише про стрілецьку зброю у невеликій кількості, і що відправлення, вірогідно, відбулось заздалегідь.

Він зазначив, що про факт передання зброї свідчить інформація з різних джерел, серед іншого це дані, здобуті оперативним шляхом.

"Йдеться про стрілецьку зброю. Невеликі обсяги, тому що йдеться не про справжню допомогу через українську зброю", – сказав Юсов.

Він наголосив, що українські військові здобули у боях проти росіян "велику кількість" техніки, важкого озброєння і стрілецької зброї.

"На превеликий жаль, є окремі випадки щодо [захоплення] стрілецької зброї і з боку загарбників. Окремі зразки контрабандними каналами постачання зброї передані ХАМАС, щоб реалізувати інформаційно-психологічну операцію проти України на міжнародній арені", – зазначив Юсов.

За його словами, "похвилинно" важко визначити, коли саме РФ передала ХАМАС зброю, "але, вочевидь, йдеться про заздалегідь сплановані дії".

Відповідаючи на запитання, чи знали у РФ, що ХАМАС планує атаку на Ізраїль, представник ГУР сказав, що, з огляду на реакцію на події російських пропагандистів і Кремля, можна стверджувати, що РФ дійсно була "так чи інакше проінформована" про плани ХАМАС.

Окрім того, за його словами, передання зброї теж швидко не відбувається, і така спецоперація потребує підготовки й відповідного часу.

  • 9 жовтня в ГУР повідомили, що спецслужби РФ передали ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, щоб звинуватити українських військових у "продажу західної зброї для терористів на регулярній основі". В ГУР застерегли, що російська пропаганда спробує просувати цей фейк у західних медіа.
  • Повідомлення ГУР майже одразу ж підтвердив Медведєв, заявивши, що " зброя, передана неонацистському режиму на Україні, активно застосовується в Ізраїлі".
  • Посол Ізраїлю Бродський сказав, що Єрусалим не має підтвердження того, що західна зброя з України потрапила до рук терористів ХАМАС.

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Оксана Житнюк
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