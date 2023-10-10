ГУР: РФ заранее передала ХАМАС западное оружие из Украины. Но только стрелковое и немного

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов уточнил информацию о переданном россиянами террористам ХАМАС западном оружии, захваченном оккупантами во время боев в Украине. В эфире телемарафона он отметил, что речь идет только о стрелковом оружии в небольшом количестве, и что отправка, вероятно, состоялась заранее.

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Он отметил, что о факте передачи оружия свидетельствует информация из разных источников, в том числе данные, полученные оперативным путем.

"Речь идет о стрелковом оружии. Небольшие объемы, потому что речь идет не о настоящей помощи через украинское оружие", – сказал Юсов.

Он отметил, что украинские военные получили в боях против россиян "большое количество" техники, тяжелого вооружения и стрелкового оружия.

"К большому сожалению, есть отдельные случаи [захвата] стрелкового оружия и со стороны оккупантов. Отдельные образцы контрабандными каналами поставки оружия переданы ХАМАС, чтобы реализовать информационно-психологическую операцию против Украины на международной арене", – отметил Юсов.

По его словам, "поминутно" трудно определить, когда именно РФ передала ХАМАС оружие, "но, очевидно, речь идет о заранее спланированных действиях".

Отвечая на вопрос, знали ли в РФ, что ХАМАС планирует атаку на Израиль, представитель ГУР сказал, что учитывая реакцию на события российских пропагандистов и Кремля, можно утверждать, что РФ действительно была "так или иначе проинформирована" о планах ХАМАС.

Кроме того, по его словам, передача оружия тоже быстро не проходит, и такая спецоперация требует подготовки и соответствующего времени.

9 октября в ГУР сообщили, что спецслужбы РФ передали ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, чтобы обвинить украинских военных в "продаже западного оружия для террористов на регулярной основе". В ГУР предупредили, что российская пропаганда попытается продвигать этот фейк в западных медиа.

Сообщение ГУР почти сразу же подтвердил Медведев, заявив, что "оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле".

Посол Израиля Бродский сказал, что у Иерусалима нет подтверждения того, что западное оружие из Украины попало в руки террористов ХАМАС.

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