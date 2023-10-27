ГУР: На уничтоженном в Донецке складе РФ было трофейное оружие, его могли передать ХАМАС

В Главном управлении разведки рассказали детали об уничтожении украинскими силами склада оккупантов во временно оккупированном Донецке. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что на складе были, в том числе трофейные образцы оружия, которые оккупанты могли в дальнейшем передать террористам ХАМАС.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

23 октября 2023 в 03:20 по киевскому времени в результате ударов высокоточным оружием был уничтожен вражеский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке.

"Это очень точная филигранная работа. Высокоточным оружием был уничтожен склад батальонно-тактического уровня – значительное количество стрелкового вооружения и другие виды, в частности, отдельные образцы трофейного вооружения, которые врагу удалось захватить в боях. Не исключено, что эти образцы планировались для дальнейшей передачи, как предыдущие, для антиукраинских провокаций – например, представителям ХАМАС", — сказал Юсов.

По его словам, это был "достаточно значительный" склад, на котором находились, в том числе и запасы минного вооружения, поэтому звуки попадания слышали по всему Донецку.

9 октября в ГУР сообщили, что спецслужбы РФ передали ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, чтобы обвинить украинских военных в "продаже западного оружия для террористов на регулярной основе". В ГУР предупредили, что российская пропаганда попытается продвигать этот фейк в западных медиа.

Сообщение ГУР почти сразу же подтвердил Медведев, заявив, что "оружие, переданное неонацистскому режиму в Украине, активно применяется в Израиле".

10 октября Юсов отметил, что речь идет только о стрелковом оружии в небольшом количестве. Отправка, вероятно, состоялась заранее.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.