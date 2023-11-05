У глибокому тилу окупантів у Сєдовому – масштабна пожежа та детонація БК: добірка відео

У мережі з'явилися відео з тимчасово окупованого села Сєдове, яке знаходиться на березі Азовського моря біля Маріуполя. На кадрах – масштабна пожежа, що супроводжується детонацією.

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Місцеві пабліки ввечері 5 листопада повідомляли, що "щось горить у Сєдовому", і публікували відео.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автомобілів", а з місця повідомляють, що нібито тільки третину складу зараз зруйновано, "але врятувати там нічого не вийде".

Також є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.

23 жовтня 2023 року внаслідок ударів високоточною зброєю було знищено ворожий склад із боєкомплектом, розташований у Донецьку.

31 жовтня у Донецьку заявили про "приліт" у районі залізниці та опублікували фото та відео масштабної пожежі. Пізніше російські пропагандисти поскаржилися, що внаслідок пожежі дістали поранення їхні знімальні групи.

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