У глибокому тилу окупантів у Сєдовому – масштабна пожежа та детонація БК: добірка відео

У мережі з'явилися відео з тимчасово окупованого села Сєдове, яке знаходиться на березі Азовського моря біля Маріуполя. На кадрах – масштабна пожежа, що супроводжується детонацією.
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Місцеві пабліки ввечері 5 листопада повідомляли, що "щось горить у Сєдовому", і публікували відео.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "майже все село було перетворено на склад БК та стоянку військових автомобілів", а з місця повідомляють, що нібито тільки третину складу зараз зруйновано, "але врятувати там нічого не вийде".
Також є повідомлення, що під удар нібито потрапили гелікоптери та інша техніка окупантів, але підтвердити цю інформацію поки що неможливо.
- 23 жовтня 2023 року внаслідок ударів високоточною зброєю було знищено ворожий склад із боєкомплектом, розташований у Донецьку.
- 31 жовтня у Донецьку заявили про "приліт" у районі залізниці та опублікували фото та відео масштабної пожежі. Пізніше російські пропагандисти поскаржилися, що внаслідок пожежі дістали поранення їхні знімальні групи.
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