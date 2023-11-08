Россия ударила ракетой по гражданскому судну, есть погибший и раненые

Страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по одному из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, есть погибший и раненые среди экипажа, пострадал работник порта. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Продолжая террор гражданского судоходства, враг подло ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области из самолетов тактической авиации в Черном море", - сообщают военные.

Российская ракета попала в надстройку гражданского судна во время его захода в порт, корабль шел под флагом африканской страны Либерии, пишет ведомство.

В результате атаки погиб лоцман, трое членов экипажа, граждане Филиппин, ранены, один из них госпитализирован, также ранен работник порта, отмечает ОК "Юг".

Ведомство публикует фото с последствиями удара:

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В августе 2023 году Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, который сначала использовался для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

17 сентября стало известно, что новый транспортный коридор в порты Украины начал работать не только на выход, но и на вход.



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