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Россия ударила ракетой по гражданскому судну, есть погибший и раненые

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 19:07
Россия ударила ракетой по гражданскому судну, есть погибший и раненые - Фото
Фото: ОК "Юг"

Страна-террорист Россия нанесла ракетный удар по одному из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, есть погибший и раненые среди экипажа, пострадал работник порта. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Продолжая террор гражданского судоходства, враг подло ударил противорадиолокационной ракетой Х-31П в направлении одного из портов Одесской области из самолетов тактической авиации в Черном море", - сообщают военные.

Российская ракета попала в надстройку гражданского судна во время его захода в порт, корабль шел под флагом африканской страны Либерии, пишет ведомство.

В результате атаки погиб лоцман, трое членов экипажа, граждане Филиппин, ранены, один из них госпитализирован, также ранен работник порта, отмечает ОК "Юг".

Ведомство публикует фото с последствиями удара:

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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