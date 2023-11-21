В Одесі чули вибухи, оголошено ракетну небезпеку

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В Одесі було чути звуки вибухів, повідомляє журналіст LIGA.net та співрозмовники видання у місті.

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17:05. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в області.

17:06. "Одеса – в укриття!" – пишуть ПС.

Співрозмовники LIGA.net повідомили про звуки одного-двох вибухів.

Офіційної інформації поки що немає, тривога триває.

17:44. Відбій повітряної тривоги.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

Одеський національний художній музей опублікував відео з вуличних камер, на яких зафіксовано російський ракетний удар по центру міста у ніч проти 6 листопада.

8 листопада Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, загинув лоцман, були поранені серед екіпажу, постраждав працівник порту.

10 листопада в Одеському районі було два влучання, внаслідок яких постраждали три людини.

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