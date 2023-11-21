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В Одессе слышали взрывы, объявлена ракетная опасность

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 17:07
В Одессе слышали взрывы, объявлена ракетная опасность - Фото
Одесса (Иллюстративный скриншот)
обновлено

В Одессе слышны звуки взрывов, сообщает журналист LIGA.net и собеседники издания в городе.

17:05. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в области.

17:06. "Одесса – в укрытие!" – пишут ПС.

Собеседники LIGA.net сообщили о звуках одного-двух взрывов.

Официальной информации пока нет, тревога продолжается.

17:44. Отбой воздушной тревоги.

  • После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
  • Одесский национальный художественный музей опубликовал видео с уличных камер, на которых зафиксирован российский ракетный удар по центру города в ночь на 6 ноября.
  • 8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погибли и ранены среди экипажа, пострадал работник порта.
  • 10 ноября в Одесском районе было два попадания, в результате которых пострадали три человека.

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Артём Джерипа
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