В Одессе слышали взрывы, объявлена ракетная опасность
21.11.2023, 17:07
Одесса (Иллюстративный скриншот)
обновлено
В Одессе слышны звуки взрывов, сообщает журналист LIGA.net и собеседники издания в городе.
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17:05. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в области.
17:06. "Одесса – в укрытие!" – пишут ПС.
Собеседники LIGA.net сообщили о звуках одного-двух взрывов.
Официальной информации пока нет, тревога продолжается.
17:44. Отбой воздушной тревоги.
- После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
- Одесский национальный художественный музей опубликовал видео с уличных камер, на которых зафиксирован российский ракетный удар по центру города в ночь на 6 ноября.
- 8 ноября Россия нанесла ракетный удар в направлении одного из портов Одесской области, попала в гражданское судно под флагом Либерии, погибли и ранены среди экипажа, пострадал работник порта.
- 10 ноября в Одесском районе было два попадания, в результате которых пострадали три человека.
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